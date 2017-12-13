Örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla Yüksekova Sanayici ve İş Adamı Derneği üyelerine yönelik 23 adrese düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Hakkari merkezli Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlayan Yüksekova Sanayici ve İş Adamı Derneği üyelerine yönelik 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştır. 8 firariyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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