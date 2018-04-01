Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

AA'nın haberine göre, Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirdi.

Kokurdan (kuyu şeklinde çukur, çöküntü) ve kayalık arazide sürdürülen aramalarda, önceden teröristlerce kullanılan doğal taş oyuklarına rastlandı.

Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.

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