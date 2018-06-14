Mübarek Ramazan ayı bitip, bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri merak konusu durumunda. Hakkari'de bayram namazı saat kaçta olacak sorusunun cevabını tüm Hakkarililerin aklını kurcalıyor.

14 Haziran Perşembe günü arefeden sonra, bu yıl 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan bayram namazı saati sorusu Diyanet'in açıklamasıyla cevap buldu. İşte Hakkari Ramazan Bayramı namazı saati...

Hakkari Ramazan Bayram namaz vakti...



Ramazan Bayram Namaz Vakti

Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 05.27 Bayram Namaz Saati 06.05

Bayram namazı nasıl kılınır?

İlk Rekat

1.Cemaat durumunda iken "Niyet ettim Allah rızası için ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama" diyerek niyet edilir.

2.İmam, "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek imam gibi ellerini göbek altında bağlar.

3.İmam ve cemaat Subhaneke'yi kendi duyacağı sessizlikte okur.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam tekrar Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

6.İmam 3. kez Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra göbek altında bağlanır.

7.İmam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra normal olarak secdeye gidilerek rekat bitirilir, 2. rekata kalkılır.

İkinci Rekat

1.Eller bağlandıktan sonra imam Fatiha ve bir sure okur. Cemaat dinler.

2.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

3.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam rukuya eğilmek için "Allahu Ekber" der, cemaat de imamla birlikte rukuya eğilir.

6.Bu rekatın kalanı normal namazlardaki gibi bitirilir.



Bayram namazından sonra Hutbe olup, sünnettir. Cuma namazında ise Hutbe farz olup, cuma namazından öncedir.

Bayram günü şunları yapmak sünnettir;

1-Erken kalkmak.

2-Gusül abdesti almak.

3-Misvâk kullanmak.

4-Güzel koku sürünmek.

5-Yeni ve temiz elbise giyinmek.

6-Namazdan önce tatlı yemek.

7-Yüzük takmak.

8-Câmiye erken gitmek.

9-Giderken tekbir söylemek.

10-Müminlere selâm vermek.

11-Güler yüzlü olmak.

12-Müminlerle bayramlaşmak

13-Fakirlere sadaka vermek.

14-Dargınları barıştırmak.

15-Akrabayı ziyâret etmek.

16-Din kardeşlerini ziyâret etmek.

17-Ziyârette hediye götürmek.

18-Kabirleri ziyâret etmek.

19-Misâfirlere ikram etmek.

20-Çok duâ ve tevbe etmek.

Ramazan Bayramı'nda hava durumu

Hakkari’de Ramazan Bayramı’nın ilk günü hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ikinci ve üçüncü günleri parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının cuma 25, cumartesi 26, pazar 26 derece olması bekleniyor.

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