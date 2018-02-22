Hakkari şehidi son yoculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, "helallik" alınması için Soysalı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra Şehit Çelik için Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin eşi Meltem, annesi Hafize, babası Yunus, kardeşleri Emrah ve Erman Çelik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Bakan Arslan, şehit Çelik'in yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

AA'nın haberine göre; cenazeye katılan çok sayıda kişi, büyük bir Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." şeklinde slogan attı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çelik'in cenazesi Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş bir asker yaralanmıştı.

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