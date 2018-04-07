Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ve Uzman Çavuş Anıl Yalap toprağa verildi.
5 BİN KİŞİ KATILDI
Dün gece askeri uçakla memleketi Samsun'a getirilen şehit Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, helallik alınması için ailesinin yaşadığı evin önüne getirildi. Alınan helalliğin ardından şehit Pehlivan'ın cenazesi, törenin düzenlendiği Yıldırım Beyazıt Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
ŞEHİDİN EŞİ ASKERİ PARKA İLE KATILDI
2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçen şehit Pehlivan'ın eşi Sevde Pehlivan, cenazeye eşinin askeri parkasını giyerek katıldı. Samsun'da görev yapan kardeşi, astsubay Gökhan Pehlivan, babası Sadık ve anne Berrin Pehlivan'ın ise ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Tören sırasında eşi, kardeşi, anne ve babası şehit astsubay üstçavuş Tolga Pehlivan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kapanıp, gözyaşı döktü.
DHA'nın haberine göre; Şehit Tolga Pehlivan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Şehitliği'ne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
AYNI YERDE YARALANMIŞTI, GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİ
AA'nın haberine göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin Kırklareli Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki baba ocağına getirildi.
Okunan duaların ardından cenaze Kofçaz ilçesindeki camiye getirildi.
Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, baba Elmas Yalap'a taziyelerini iletti.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazın ardından, merasim mangası eşliğinde camiden çıkarılarak, köy mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Yalap'ın geçen yıl Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı ve gönüllü olarak tekrar görev yerine gittiği öğrenildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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