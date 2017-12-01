Hakkari Valiliği: Sosyal medyada 4 askerin şehit olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve giderek yayılan ilimiz Yüksekova ilçesinde el yapımı patlayıcı patlaması sonucu 4 şehidin bulunduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmesi görevi valilik sitemiz tarafından yerine getirilmektedir" denildi.

Hakkari Valiliği