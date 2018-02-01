Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11’nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükümleri gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler başlıklı 11. Maddesi (m) bendi gereğince 1 Şubat 2018 tarihi ile 2 Mart 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanması; oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 1 Şubat 2018 tarihi ile 2 Mart 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanması valilik makamının 31/01/2018 tarih ve 2018/79 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.
Bu bağlamda yasaklanan etkinlikler ile ilgili olarak; çevre il ve ilçelerden hareket edecek grupların ilimize intikallerinin engellenmesi maksadıyla uygun görülen yerlerde kontrol noktaları oluşturularak başta komşu il valilikleri olmak üzere diğer valiliklerce de sempatizan grupların illerden çıkışlarının kontrol edilmesinin ve suç oluşumuna engel olunmasına yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir” denildi.
GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
İHA'nın haberine göre Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 1 Şubat - 1 Mart 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi” ve benzeri etkinlikler, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde, valiliğimizce yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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