Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan olay, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Güngör Mahallesi'nde meydana geldi.

AĞIR YARALANDI

DHA'nın aktardığına göre, İbrahim Akdağ, evinin bahçesinde çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Akdağ için çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akdağ'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan İbrahim Akdağ'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Polis, patlamaya neyin yol açtığını araştırıyor.

DÜN DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, dün, aynı mahallede boş arazide bulduğu cismi kurcalarken, meydana gelen patlamada Berat Oktay (10), ağır yaralanıp, kaldırıldığı Van'daki hastanede yaşamını yitirmişti.

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