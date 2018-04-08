Hakkari Merzan Mahallesi Futbol Sahası'nda Hakkari Zepspor ve Yüksekova Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında karşı karşıya geldi. İHA'da yer alan habere göre protokol üyelerinin de izlediği maç oldukça heyecanlı geçti. Maçın son dakikalarında Yüksekova Belediyspor'un 1-0 öne geçmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardında takım oyuncuları tartışmaya başladı. Olayların tribünlere yansıması ile birlikte çevik kuvvet ekipleri sporculara müdahale ederken, taraftarlara ise gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli suya müdahale edildi. Çıkan olaylarda bir kişinin yaralandığı belirtildi.