Hal Muhammed Rezvani karanlığa mahkum olmamak için kornea nakli bekliyor

Afganistan'da babası vefat ettikten sonra ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesi ile Konya'ya yerleşen 20 yaşındaki Hal Muhammed Rezvani, rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen görme kaybından kurtulmak için kornea nakli bekliyor.

AA'nın haberine göre; halen yüzde 20 oranında görebilen ve keratokonus hastalığına bağlı olarak görme yetisi gün geçtikçe daha da azalan Muhammed'in sağlığına kavuşması için yurt dışından kornea getirilmesi gerekiyor.

Hal Muhammed Rezvani, 15 yıl önce babasını kaybettiğini, hayatlarını devam ettirebilmek için annesi ve kardeşi ile Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Gözündeki rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirdiklerini, düzenli bir işte çalışamadığını anlatan Rezvani, "Gözüm az gördüğü için çalıştığım bazı işlerden çıkarıldım. Bir aydır inşaatta çalışıyorum. İnşaat işi zor, çalışmakta zorlanıyorum ama mecburum. Bakmam gereken annem ve kardeşim var. Annem bu yaşa kadar bize baktı. Yedirdi, içirdi, kendi giymedi bize giydirdi. Hala 'Sen çalışma, ben çalışırım.' diyor. Ama kabul etmiyorum." diye konuştu.

"AİLEME DAHA İYİ BAKABİLECEĞİM"

Tedavi olabilmesi için kornea naklinin şart olduğunu dile getiren Rezvani, yabancı uyruklu olması nedeniyle korneaların yurt dışından getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Rezvani, ameliyat olabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden destek beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Ameliyat olabilmem için yaklaşık 15 bin lira gerekiyor. Benim bu parayı biriktirebilmem mümkün değil. Ailemin ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyorum. Eğer gözlerim açılırsa annemi ve kardeşimi daha iyi görebileceğim. Şartları uygun bir işte çalışıp, aileme daha iyi bakabileceğim."

Anne Iam Hal Rasuli (47) de oğlunun gözlerinin bir an önce iyileşmesini istediğini belirtti. Ülkelerinde büyük sıkıntılar çektiklerini aktaran Rasuli, "Afganistan'daki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındık. Ancak burada da zor şartlar altındayız. Oğlumun gözü açılınca her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

"GÖRMESİ DAHA DA AZALACAKTIR"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Oltulu ise Rezvani'nin iki gözünde de görme kaybı olduğunu aktardı.

Yabancı uyruklu hastalara nakledilecek korneaların yurt dışından gelmesi gerektiğine dikkati çeken Oltulu, şunları kaydetti:

"Keratokonus hastalığı prograsif, yani ilerleyici bir hastalık olduğundan dolayı Muhammed bugünkü yüzde 20 görme yetisini muhafaza edemeyecektir. Dolayısıyla görmesi daha da azalacaktır. Şu anda içinde bulunduğu durum bile yaşamını son derece olumsuz etkiliyor, kendisine büyük sıkıntı veriyor. Muhammed'in sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışından kornea temin edilmesi lazım."

Hal Muhammed Rezvani

afganistan

Kornea nakli

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Refik Oltulu

Keratokonus