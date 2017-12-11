Tüfenkci haftasonu yaptığı yazılı açıklamada, Hal Yasası'nı Gıda Komitesi'ne sunduklarını ve onay aldıklarını vurgulayarak şöyle dedi:



"Türkiye'de 175 tane hal statüsünde yer var. Baktığımız zaman bunların 175 tanesi de gerçek anlamda hal değil. Bunların sayısını düşüreceğiz ve bir kısmını toplama merkezleri haline getireceğiz, bir kısmını da Ankara, İstanbul veya diğer illerimize Fransa'daki haller gibi yapacağız. Orayı sadece sebze ve meyvenin satıldığı değil, etin, sütün, toptan ne varsa hepsinin satıldığı alanlar haline getireceğiz" dedi.



Gıda Komitesi enflasyondaki yükselişin ve dalgalanmanın önemli bir nedeni olan gıda fiyatlarını düzenlemek için bazı tedbirler üzerinde bir süredir çalışıyor.

Tüfenkci daha önceki açıklamalarında gıdada çabuk bozulan ürünlerin tarladan son tüketiciye ulaşması aşamasındaki firenin ve aracılık maliyetlerinin düşürülmesine çalıştıklarını bu süreç sonunda tüketiciye yansıyan fiyat düşüşünün yüzde 30'a kadar ulaşabileceğini söylemişti.



TÜİK verilerine gıda enflasyon üzerinde yüzde 21.77 ağırlığa sahip.

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bülent tüfenkci