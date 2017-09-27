Haldun Dormen: Barcelona gibiyiz

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, provaları devam eden müzikalin yönetmeni Haldun Dormen, onur konukları Perran Kutman ve Selçuk Yöntem ile oyuncuları Ayça Varlıer, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Pamela, Şehnaz Sam, Emre Altuğ ve Yeliz Şar, Ulus’ta muhabirlerle buluştu. Heyecanları yüzlerine yansıyan ekip, uzun süre konuşulacak bir işe imza attıklarını söyledi.

"BENİ ONORE ETTİLER"

Projeye öncülük eden Dormen, genç arkadaşlarının ilk telefon görüşmesinde detayları dinlemeden teklifini kabul ettiklerini belirtti. “Beni fazlasıyla onore ettiler” diyerek ekip arkadaşlarına teşekkür eden sanatçı iddialı konuştu: “Barcelona gibiyiz mübarek ama şımarmak yok. Provalarımız sürüyor. Hafızalara kazınacak bir şölen yaşatacağız.”

PERİHAN PERİHAN'A KARŞI

Müzikalin onur konuğu Perran Kutman, Sinan Çetin’in yeniden çekmek için haklarını alıp Kibariye’ye teklif götürdüğü ‘Perihan Abla’ dizisiyle ilgili konuştu: “Perihan Abla’yı yeniden yapmak için bana da çok teklif geliyor ama olmaz. Perihan Abla yeniden çekilirse aynı tadı vermez.”

Haldun Dormen

Selçuk Yöntem

perran kutman