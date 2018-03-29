Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı eski yönetici Haldun Üstünel'in vefat eden babası Gündüz Üstünel'in cenaze namazına katıldı.

Gündüz Üstünel'in cenaze namazı, Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınırken, Galatasaray Kulübünden çok sayıda isim hazır bulundu.

Cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkanlardan Adnan Polat ve Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı çok sayıda eski yönetici de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gündüz Üstünel'in cenazesi, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.