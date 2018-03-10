HT Magazin'de yer alan habere göre, çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, “Genelde dışarı çıkmıyorum. Evde yatmaktan çok sıkıldığım için hava almaya çıktım. Bu yüzden çok hantallaştım” diyerek itirafta bulundu.





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