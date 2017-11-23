Haliç Köprüsü'nü çektiği otomobille geri geri geçti

İstanbul'da gece saatlerinde minibüs sürücüsü, bir otomobili halatla kilometrelerce geri geri çekti. Geri geri araç çeken sürücü, Ispartakule'den Kasımpaşa'ya gittiğini söyleyerek gözden kayboldu.



DHA'nın haberine göre, TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde gece yarısı geri geri giderek bir otomobili halatla çeken minibüsü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minibüsün ön kısmına bağladığı halat ile bir otomobili kilometrelerce geri geri çeken sürücü trafikteki diğer araçlara aldırmadı. Bu sırada tehlikeli anlar da yaşandı.



ÇEKTİĞİ OTOMOBİL İLE HALİÇ KÖPRÜSÜ'NÜ GERİ GERİ GEÇTİ



Minibüs sürücüsü, geri geri giderek çektiği otomobil ile TEM Bağlantı Yolundan D-100 Karayoluna girerek diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere, Ispartakule'den Kasımpaşa'ya gittiğini ve polislerin gördüğünü söyledi. Ayrıca, aracı kullanan minibüs sürücüsünün yanında bir kişi, halat ile çekilen otomobilin içinde ise 2 kişi yer aldı. Sürücü, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nü de geçerek Halıcıoğlu ayrımından Sütlüce istikametine doğru geri geri ilerlemeye devam ederek gözden kayboldu.





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