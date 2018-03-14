Haliç tavşanının açlıkla imtihanı!

Haliç sonlarında, Eyüp’le Silahtarağa arasında kalan Bahariye Adaları pek çoğumuzun dikkatini çekmemiştir. Eyüpsultan ve çevre halkı bu adaların, Haliç’teki kirliliğin yarattığı dip dolgusunun su yüzüne çıkmasıyla oluştuğunu düşünse de işin aslı öyle değil.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre zaman zaman belediyeler tarafından projeler üretilen adalara son olarak çay bahçeleri yapılması ve bir köprüyle karaya bağlanması planlanmış fakat birinin tapulu olduğunun belirlenmesi, projenin rafa kalkmasına neden olmuştu. O dönem yapılan araştırmalarda çoğuna ulaşılamayan 37 hissedarın olduğu ortaya çıkmıştı.

Lokasyon olarak İstanbul’un kalbinde yer alan bu adaların bir diğer bilinmeyeni de üstünde yaşayan misafirleri... Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından adaya doğal hayata katkı sağlamak için tavşanlar bırakıldı. Doğaları gereği çabucak üreyerek adanın hâkimi olan tavşanlar nedeniyle ada ‘Tavşan Adası’ olarak anılmaya bile başlandı.

‘TELEF OLUYORLAR’

Fakat aradan geçen sürede adaya kimsenin uğramaması nedeniyle doğru düzgün beslenemeyen tavşanlar zor günler geçirmeye başladı. Bugün de durum farklı değil. Biz de yanıbaşımızda olan ama fark etmediğimiz adanın yolunu tuttuk. Hayatta kalma mücadelesi veren tavşanları yerinde gözlemledik...

Sayılarının 200’ü geçtiği belirtilen ve ilk etapta görülmesi güç olan tavşanlar adanın sık çalı- ları ve toprak altına kazdıkları yuvalarının etrafında yiyecek arayışında. Hayvansever balıkçılar dışında ilgilenenleri yok. O vatandaşlardan biri olan Murtaza Gürler, “Biz uğramasak bu hayvanların hayatta kalması mümkün değil. Adanın karayla bağlantısı olmadığı için yardım etmek isteyen de edemiyor. Mutlaka belediye bazında girişim yapılması gerekiyor. Hayvanlar soğuktan, açlıktan telef oluyor” diyor.

200’ü bulan sayıları gün geçtikçe azalan tavşanlarla ilgili İBB’den ve Eyüpsultan Belediyesi’nden bir yanıt alamadık.

'ACİLEN ÇÖZÜM ÜRETİLSİN'

İlçe sakinleri tarafından Eyüpsultan Belediyesi ile İBB’ye defalarca girişimde bulunulmuş. Başvurularından sonuç alamadıklarını belirten balıkçılar da durumdan şikâyetçi: “Bu hayvanlara yuva lazım. Zemin su çektiği için yuvalarını derine kazamıyorlar. Bu soğuktan donmalarına neden oluyor. Doğru düzgün de beslenemeyince zayıf düşüyorlar. Adada tavşan kadar tavşan leşi var. Yakında bir tane bile kalmayacak. Acilen çözüm üretilmeli.”

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