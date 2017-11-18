Haliç'te kat sınırının 4'ten 10'a çıkarılmasına tepkile büyüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, dün Şişhane’deki il başkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışma yaratan 'İstanbul’a ihanet ettik' açıklamasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; İstanbul’da yapılan 121 gökdelenin 117’sinin AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını ifade eden Canpolat, “Bu gökdelenlerin 117’sinin bu dönemde yapılmasına rağmen bunun sorumluluğunu CHP olarak gösteriyorlar. Bu kenti yönetenlere soruyoruz; İstanbul’daki 496 deprem toplanma alanına ne oldu? 450 tanesini imara açtılar. Son referandum gösterdi ki İstanbul halkı bunların İstanbul’u yönetemeyeceğini gördü. İstanbul’da oy kullanan yaklaşık 5 milyon kişi bunlara ‘Hayır’ dedi” ifadesini kullandı.
CHP İBB Meclis ve İmar Komisyonu Üyesi Sedat Özkan da Haliç kıyısında 4 olan kat izninin 10’a çıkarıldığı iddiasıyla ilgili olarak, “CHP ve MHP’li üyeler ret oyu verdi. Bunun dava sürecini, itiraz sürecini başlattık. Bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini düşünüyoruz’’ dedi.
"KENT SİLUETİNİ BOZAR, ONAYLANMAMALI"
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, tartışmalara neden olan İstanbul’daki imar değişiklikleriyle ilgili şunları söyledi:
“İBB’de her ay yüzlerce benzeri plan değişikliği oluyor. Özellikle imar yoğunluğunu artırmak üzere. Bu imar yoğunlukları sadece bu bölgede değil, İstanbul’un geneline baktığınızda İstanbul’un siluetini olumsuz etkileyecek sonuçlara neden oldu. Bunlardan bir tanesi 16/9. Fakat yeni bir 16/9’a izin verilmeyeceği yönünde bir siyasi irade ortaya konulmuşken bunların yenileri de ardı ardına geliyor. Ders çıkarmıyoruz. Esas can alıcı noktası da burası. 16/9 gibi siyasetin de karşı çıktığı projeler örnek gösterilerek bunlara izin verilmeyeceği söylendi ama görüyoruz ki yine İBB, benzer projelere izin veriyor. Mutabık olmak lazım, İstanbul’un kent siluetine ilişkin gerçekten büyükşehir belediyesine önemli görevler düşüyor. Hem yoğunluk açısından hem de kent silueti açısından onaylamaması lazım.”
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