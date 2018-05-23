İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 24 Mayıs 2018 Perşembe 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

AA'nın haberine göre, bu köprüyü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Ayrıca Atatürk Köprüsü ile Yeni Galata Köprüsü, 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Bu nedenle araç ve yayaların belirtilen saatlerde Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği bildirildi.

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