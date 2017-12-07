Halıcıların hedefinde Güney Amerika var

GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, Şili ve Brezilya'da çeşitli temaslarda bulunacak halıcılar, 422 milyonluk nüfusa sahip Güney Amerika'da ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Güney Amerika'nın halı sektörü için önemli bir pazar olacağına inandıklarını belirterek, çalışmaların 2018 ihracat rakamlarına olumlu yansımasını beklediklerini kaydetti.

Proje kapsamında Brezilya ve Şili pazarlarını inceleyeceklerine değinen Kaplan, "Güney Amerikalı halı ithalatçıları, yerel kamu kurum ve kuruluşları yetkilileriyle bir araya gelerek hali hazırdaki halı ticaretimizin geliştirilmesi için temaslarda bulunacağız. Ek olarak, pazar dinamikleri, mal tedariki, renk ve tasarım konusunda yerinde gözlemlerde bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA'YA 4.6 MİLYON DOLAR, ŞİLİ'YE 6.1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Kaplan, Brezilya ve Şili'ye yapılan halı ihracatının büyük bir kısmının Gaziantepli firmalarca gerçekleştirildiğini vurguladı.

Salahattin Kaplan, 10-17 Aralık'ta gerçekleştirecekleri iş gezisinin meyvesini gelecek aylarda alacaklarına inandıklarını bildirdi.

Salahattin Kaplan, Türkiye'den Brezilya'ya 11 ayda 4 milyon 637 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını, bunun 3 milyon 788 bin dolarlık kısmının Gaziantep'ten gerçekleştirildiğini belirtti. Şili'ye 6 milyon 194 bin dolarlık halı ihracatının da yarısından fazlasının Gaziantep'ten yapıldığını aktaran Kaplan, şu bilgileri verdi:

"İki ülkeye halı ihracatının artırılması için gerçekleştireceğimiz iş gezisine 35 kişi katılacak. Güney Amerika kıtasının sektörel trendleri, gelişmeleri, müşteri profilleri, müşteri talepleri yerinde incelenecek. Bu gezi sonunda Güney Amerika kıtasının 422 milyonluk nüfusuna ve potansiyel müşterilere ulaşabilmenin önü açılacak."

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