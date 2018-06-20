Almanya ekibi Kaiserslautern forması giyen Halil Altıntop, futbol kariyerini noktaladı.

Kaiserslautern Kulübü'nden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Halil Altıntop'un 2019 yılına kadar olan sözleşmesinin feshedilerek, futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi. Açıklamada, eski milli futbolcunun kulüp altyapısında antrenörlük görevinde bulunabileceği de kaydedildi.

Türk Milli Takımı'nda 38 kez forma giyen Halil Altıntop, kariyeri boyunca Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, Augsburg, Slavia Prag ve Kaiserslautern'de oynadı. Kaiserslautern geçen sezon Almanya İkinci Ligi'ni son sırada tamamlayarak, bir alt lige düştü.