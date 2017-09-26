Halil Mutlu'dan Naim Süleymanoğlu'na destek!

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na herkesin yardımcı olmak istediğini belirterek, "Milletimiz şampiyonuna sahip çıkıyor" dedi.

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Tek beklentimiz, Naim ağabeyimizin nakli kabul edebilecek kadar toparlanması." diye konuştu.

Birçok kişiden Naim Süleymanoğlu için telefonlar aldığını dile getiren Mutlu, "Beni arayarak 'acaba benim karaciğerim uyar mı' diye soruyorlar. Herkes bir şekilde destek olabilmeyi istiyor. Türkiye'nin duaları Naim ağabeyle. Sokaktan geçen herhangi birine sorsanız, karaciğeri uyum sağlayan kimse hayır demez." ifadelerini kullandı.

Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun kötüleşmesi sonrasında bazı konularda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Mutlu, "Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle, tek kişilik oda bulmakta zorlanıyorduk. Sonrasında zaten Naim ağabeyi yoğun bakım ünitesine almaları gerekiyordu ancak o bölümde büyük bir yoğunluk vardı. Bu konuda AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in büyük desteğini gördük. Şu anda bir şeyler ümit edebiliyorsak bunda Fatih Bey'in büyük emeği var." diye görüş belirtti.

Halil Mutlu, organ bağışı konusunda Türkiye'de büyük bir eksiklik yaşandığını vurgulayarak, "Bu tür konular, başımıza gelince gündeme çıkıyor. Organ bağışını, her gün gündemimizde tutmalı ve bu konuya daha duyarlı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Mutlu - Naim Süleymanoğlu