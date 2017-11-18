Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nu anlattı! Naim Süleymanoğlu kimdir?

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayata veda etmesi ülkeyi yasa boğdu. Süleymanoğlu'nun en yakınlarından olan bir diğer efsane halterci Halil Mutlu, Süleymanoğlu'nun HABERTÜRK TV'de anlattı. İşte Mutlu'nun sözleri:

"Başımız sağolsun. Söylenecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Uzun yıllar aynı odayı, aynı ortamı paylaştık. Ülkemiz için çok değerli olan, dünya halteri için çok değerli olan birini kaybettik. Bundan dolayı ne söylesek boş. Çok üzgünüz. Ne söylesek boş. Bizim için büyük bir örnekti. Onun antrenmanlarını takip ederdik. Her konuda çok büyük bir örnekti. Onunla yan yana yürümek... Daha sonra arkadaşlığa döndü ilişkimiz. Ulaşılmaz birisi... Çok farklı bir sporcuydu. Madalyayla ölçmek doğru değil. Çok şey söylemek isteyip hiçbir şey söyleyemediğim bir noktadayım."

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Halil Mutlu

Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu kimdir?