Hep derler:

Eğer Galatasaray ile şampiyonluk yarışına gireceksen son bir ay rakibinden uzak kalacaksın, işini öyle bitireceksin.

Aradaki puan farkını açamazsan baş edemezsin.

Galatasaray mutlaka şampiyon olur.

İstediğin kadar bekle olmaz.

Hatta Galatasaray’ın kadrosunda, ilk on birinde 10 tane yabancı olsa bile olmaz.

‘Winner’lık bir şekilde onlara da bulaşır.

İster havasından deyin ister suyundan.

Hele bir de Terim varsa zaten hiç olmaz.

Çok kısa bir Galatasaray fotoğrafı çekeceğim.

Şimdi rakip Fenerbahçe Teknik Direktörü ve Başkanı diyor ki: “Seçim bizi bozdu, içimizden vurulduk, ikiye bölündük.” Sürekli topu başka yere atıyorlar.

Ama artık kimse yemiyor.

Çünkü neden?

Rakibi Galatasaray bu sezon üçüncü başkanını görecek! Önümüzdeki hafta yapılacak olan seçime dört başkan adayı giriyor. Ama hiç kimse bu durumdan rahatsız değil ve konsantrasyon asla bozulmuyor. Çatır çatır şampiyon oluyorlar. Hem de sezon ortasında hoca değiştirerek.

Gerçekten bravo Galatasaray’a. Doğrusu ben hiç ihtimal vermiyordum. Ben sezon başında Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyordum. Ama onlar kendi kendini yedi. Bir yanda takımlarının başını yakan hocalar bir yanda Fatih Terim farkı.

İster sevin ister sevmeyin. Bir hoca boşuna İmparator unvanı almıyor.

Dün kötü oynamadılar. Çok kontrollü oynadılar. Sezonu kapayan Göztepe’nin Galatasaray ile baş etmesinin olanağı yoktu. Rakipler bir umutla bekledi ama bana göre şans sıfırdı.

Dün maç öncesi büyük stres yaşayan Galatasaray taraftarına da hayret ediyorum.

Siz hiç takımınızı tanıyamamışsınız.

Başta hoca olmak üzere tüm takıma şapka çıkarıyorum.

21. şampiyonluk Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun.

G.SARAY CAMİASI

Şampiyonluk yolunda yine farklarını gösterdiler. Birbirleri ile kavga etme konusunda önde gelirler. Arkalarından sallanmadık laf bırakmazlar. Ama iş şampiyonluk yoluna gelince tek bir gövde olurlar. Hem de kalkanla kaplı bir gövde. Araya sızamazsın. Öylesine bütünleşirler. Bu hep böyle geldi böyle gider.