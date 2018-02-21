Gazete Habertürk'te yer alan habere göre cenaze törenine Özer ailesinin yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Habertürk ailesi olarak Halil Özer’in acısını paylaşıyor, merhum Ceyhun Özer’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer’in babası Ceyhun Özer’in vefatı nedeniyle Fenerbahçe Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Kulübümüzün 7632 sicil numaralı üyesi Ahmet Şevki Özer’in ve Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer’in babası Ceyhun Özer’in 86 yaşında aramızdan ayrıldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ceyhun Özer’e Allah’tan rahmet, başta Özer Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.