Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halil Umut Meler ile FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'un, İspanya'nın Tarragona kentinin ev sahipliğinde bugün başlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek 18. Akdeniz Oyunları'nda görev yapacağı bildirildi.

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