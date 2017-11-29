Halil Ünal: ''Kulübü kayyuma bırakacak değiliz''

Eskişehirspor'da eski başkan Halil Ünal, bugün yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde konuştu.

Eskişehirspor'da Başkan Sinan Özeçoğlu'nun istifa etmesinin ardından geçtiğimiz hafta yapılan Olağan Genel Kurul'da aday çıkmadı. Ertelenen Genel Kurul bugün yeniden toplanacak. Eskişehir'de gözler eski başkanlara döndü. Taraftar tarafından sevilen Başkan Halil Ünal'ın yeniden aday olması ağırlık kazanmaya başladı.

Her söyleminde Eskişehirspor sevdasının bitmeyeceğini ve bu takımın sahipsiz bırakılmayacağını dile getiren Başkan Ünal, telefonda soruları cevapladı. Bu hafta listenin yetişmeyeceğini ifade eden Ünal, "Bugüne hazırlıklar yetişmez. Bugün Divan oluşturacağız. Bir hafta divan yönetecek takımı. Daha sonra Eskişehirspor'u sahipsiz bırakmayacağız. Kayyuma geçmesine izin vermeyeceğiz. Gereken neyse elimizi büyük taraftarımızla birlikte taşın altına koyarak, bu zor günleri aşacağız" dedi.

Halil Ünal

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