Tarihte Halime Hatun nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Hatun karakteri dün en çok aranan isimler arasında oldu. Halime Hatun nasıl öldü? Halime Hatun kimdir? İştr detaylar...

HALİME HATUN KİMDİR?

Haime Hatun, Halime Sultan ya da Haime Hanım (d. ? - ö. 1282, Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesi. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı.

HALİME HATUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.

GÜNÜMÜZDEKİ DİZİ KARAKTERİ

2014 yılında başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Esra Bilgiç tarafından canlandırılmaktadır.

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