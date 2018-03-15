Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Halit Deringör'ün vefatı nedeniyle 16-19 Mart tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel lig maçlarında bir dakikalık saygı duruşu yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Deringör, beş kez forma giydiği A Milli Takım'da iki de gole imza atmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, 95 yaşında vefat eden eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör için tören düzenledi.

Dereağzı'nda bulunan Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, kulüp basın sözcüsü ve genel sekreteri Mahmut Uslu, divan ve kongre üyeleri, şube kaptanları, altyapı sporcuları ile eski sporcuların yanı sıra merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende ilk konuşmacı olarak kürsüye gelen eski Fenerbahçeli futbolcu Ogün Altıparmak, Halit Deringör ile olan anılarını anlattı.

Vefa Küçük ise törende yaptığı konuşmada, "Üzüntülü bir günde bir araya geldik. Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye büyük emekleri geçmiş değerli bir büyüğümüz, Halit Deringör'ü kaybettik. Acıları yaşıyoruz ama Fenerbahçe dimdik ayakta kalmaya devam ediyor. Yolda büyüklerimizi kaybediyoruz ama yeni eklenen Fenerbahçeliler bizi ayakta tutmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, helallik istenip dua okunurken, Deringör'ün naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazı için Karacaahmet Şakirin Camisi'ne götürüldü. Merhumun naaşı kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.