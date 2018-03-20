Oğlu bir arkadaşının doğum günü partisinde eğlenirken, parkın içindeki kafede senaryo okuyan ünlü oyuncu Halit Ergenç, “Baba-oğul birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Setten arda kalan zamanımı ve tatil günlerimi oğlumla birlikte geçirmeyi tercih ediyorum” dedi.

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