HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, birkaç gün önce çocuklara yapılan cinsel istismara karşı verdiği tepkiyi içeren bir videoyu sosyal medyada paylaşan ve çok konuşulan Bergüzar Korel’e eşi Halit Ergenç’ten destek geldi.



Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncu “Bergüzar bu paylaşımı ile çok doğru bir şey yaptı. Ben de ona destek veriyorum” dedi.

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