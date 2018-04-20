Sözcü'nün haberine göre, ayaküstü soruları yanıtlayan oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'in diziden ayrılacağı yönündeki dedikoduları yalanlayarak, "Yok öyle bir şey. Sonuna kadar beraberiz” dedi.



Öte yandan girdiği bir iş projesinde bir milyon dolar batırdığı yönündeki haberler hakkında da konuşan Ergenç, “O haber asılsızdır. Bir şirket kurdum yeğenimle. O şirket devam ediyor. Birden fazla uygulama kurduk ve onlar devam ediyor. Ve artı olarak bir milyon dolar kaybetmek gerçekten ciddi bir şey. Allah korusun” ifadelerini kullandı.

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