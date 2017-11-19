Halit Ergenç ile Bergüzar korel hayranları yüzünden taşındı

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, sekiz yıldır Etiler'de oturuyordu. Ama hayranlarının evlerinin önünde beklemeleri yüzünden ünlü oyuncular adres değiştirdi.

Posta'da yer alan habere göre, çift Beşiktaş'ta lüks bir siteden aldıkları eve taşındı. Bergüzar Korel'in Cihangir'deki kafesi de kısa süre önce Arap turistlerin isteği üzerine tur programlarına dahil olmuştu.

Halit Ergenç

Bergüzar Korel