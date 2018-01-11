Cadde’nin haberine göre, Hakan Günday’ın romanından uyarlanan, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve genç oyuncu Hayat Van Eck’in paylaştığı, 'Daha' filminin galasına Halit Ergenç - Bergüzar Korel, Şükran Ovalı, Güven Kıraç, Kerem Çatay, Berkay Tulpar, Zerrin Tekindor, Hilal Altınbilek, Boran Kuzum, Dilan Çiçek Deniz gibi ünlü isimler katıldı.



Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti geceye birlikte katıldı. Muhabirlerin "Onur Bey'in projesi hakkında neler söylemek istersiniz? Size yönetmen olarak teklif yapsa filminde rol alır mısınız?" sorularına ünlü çift, "Onur bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. 'Vatanım Sensin' dizisinden de rol arkadaşımız. Çok ciddi övgüler aldı filmi. Projeyi ilk yapım aşamasından beridir biliyoruz. Senaryoyu seversek düşünürüz filminde rol almayı" yanıtını verdiler.



“EŞİMLE ORTAK KARARIMIZ”



Oğulları Ali hakkında gelen sorular üzerine Halit Ergenç, "Ali'yle ilgili bir şey paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Ne görüntüsünü, ne de onunla ilgili soruları. O daha ufak bir çocuk. Bizim işimizle hiçbir ilgisi yok. Bu bizim ortak kararımız eşimle. Onun hem güvenliği, hem de sonraki hayatı için çok özen gösteriyoruz annesi ve babası olarak. Sizin de saygı duymanız bu konuya bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Halit Ergenç

Bergüzar Korel