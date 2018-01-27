Ücretsiz kartla özel halk otobüsüne binen bir gazinin şoför tarafından yağmurlu havada araçtan indirilmesi, gündeme bomba gibi düşmüştü. Beşiktaş’ta çift katlı otobüse bindiği sırada ücretsiz kartın geçerli olmadığını söyleyen sürücü tarafından araçtan indirilen gazi “hakkım var”, şoför ise “Ben seni almıyorum. İstediğin yere git, şikâyet et” demişti. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yansımasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir açıklama yapmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ne var ki dün sayfamıza taşıdığımız gazinin özel halk otobüslerinde yaşadığı sıkıntı ilk değil. Şoförler, yıllardır ücretsiz ve indirimli yolcu taşımayı problem haline getiriyor.

TAŞIMAMAK İÇİN EYLEM BİLE YAPTILAR

Bedava yolcu taşımak istemeyen şoförler, 2015 yılında İBB’nin önünde eylem yapmıştı. Otobüs esnafı olarak, her ay 75 milyon insana hizmet verdiklerini, bunların 40 milyona yakınının indirimli, 12 milyona yakınının ise ücretsiz taşındığını, her ay 10 milyona yakın zarar ettiklerini belirtmişlerdi. Çeşitli bahanelerle gazi-yaşlı demeden ücretsiz yolcu taşımamak için bin dereden su getiren şoförler, Ulaştırma Bakanlığı’na kadar çıkmıştı. Aradan yıllar geçti ama değişen hiçbir şey olmadı...

SADECE GAZİLER DEĞİL...

Gazete Habertürk'ten yer alan habere göre, özel halk otobüslerinde tepki çeken son olayla birlikte gündeme gelen gaziler dışında, şehit eş ve aileleri ile engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşların kullandığı ücretsiz ve indirimli kartların yanı sıra aylık olarak yükleme yapılan ‘Mavi Kart’ kullanan yolcular da özel halk otobüslerinde problemler yaşıyor. Özel halk otobüsü şoförleri, ücretsiz ve indirimli yolcu taşımak istemiyor ve ellerine geçen her fırsatı buna yönelik kullanıyor. Beylikdüzü- Taksim arasında hizmet veren 145T hattında ücretsiz ve indirimli kartlar geçmiyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, “Şehrin her yerinde geçen öğrenci indirimi neden Beylikdüzü’nde geçerli değil?” diyerek dert yanıyor.

EN ÇOK ŞİKÂYET EDİLEN HALK OTOBÜSÜ HATLARI

-Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy arasında hizmet veren E11 hattını düzenli kullandığını belirten 65 yaş üstü bir vatandaş da şikâyet hattımıza derdini dile getiriyor: “Ben sık sık İzmir’e gidip geliyorum. Devletin bana tanıdığı hak olan ücretsiz kartım, E11 ve Altunizade’den kalkan E18’de geçmiyor. Ben havalimanına gitmek dışında toplu taşıma kullanmıyorum, bu da benim ‘yaşlı kartı’ imkânlarından faydalanmama engel oluyor.”

-Bir başka özel halk otobüsü olan 76D Bahçeşehir-Taksim ve 251 Pendik-Mecidiyeköy hattıyla ilgili de sorunlar var. Ücretsiz olarak kullanılan sarı basın kartıyla ulaşım sağlanamayan hatta, Mavi Kart konusunda da bazı şoförler keyfince hareket ediyor. Otobüslerin bazılarında “Mavi Kart geçerlidir” yazarken, bazıları kartı kabul etmiyor.

-Hafta içi her gün 06.12 aracını kullandığını söyleyen başka bir vatandaş da halk otobüsü şoförlerinden şikâyetçi: “Bahçeşehir’e yeni taşındım. Aylık abonman kart aldım. Otobüse binip işime geldim. Akşam dönerken bindiğim otobüs şoförü ‘Mavi Kart geçmez’ diyerek beni indirmek istedi. Aynı hatta çift tarifeyle yolculuk yapıyoruz.”

-Şoförlerin “Yetersiz bakiye” uyarısını hevesle beklediklerini söyleyen bir vatandaş ise “Kartımda para olmadığı bir gün şoföre para geçip geçmediğini sordum. ‘6 TL’ dedi. Ücretin 5.20 TL olduğunu söylediğimde ise bana ‘İşine gelirse’ cevabını verdi. 145T hattı devamlı bu manzaraya sahne oluyor” diyor.

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