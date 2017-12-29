Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan'da 13 kişinin iltica talebinde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk Oyunları Federasyonu denetçisi L.İ, İl Hakem Kurulu Başkanı K.T. ile Macaristan'daki organizasyonda görevli Y.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "resmi belgede sahtecilik", "insan kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
SORUŞTURMA
Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi, kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katılmış ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 13 kişinin Macaristan'a iltica ettiği iddia edilmişti.
AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halk oyunları yarışması için Macaristan'a giden 16 kişiden 13'ünün iltica talebinde bulunduğuna ilişkin haberler üzerine 5 Aralık'ta soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında, organizasyonda yer alan 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan biri emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişi halen aranıyor.
BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİ
Gençlik ve Spor Bakanlığınca olayla ilgili bir müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Gürhan Ozanoğlu da iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
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