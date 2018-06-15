HT Egeli'de yer alan habere göre, gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında Mavişehir’e ünlü İzmirli mizah yazarı Muzaffer İzgü Parkı’nı kazandırmıştı. Büyükşehir Belediyesi, Karşıyakalılar tarafından çok beğenilen bu parkın ardından, yine Mavişehir’deki “Halk Park”ı da tamamladı. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan Halk Park, düzenlenen törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mavişehir bölgesinin kentin çok değerli alanlarından biri olduğunu, ancak TOKİ’nin bu bölgeyi ranta teslim ettiğini söyledi. Bu bölge için TOKİ ile anlaşarak plan yaptıklarını ancak TOKİ’nin bu plana uymadığını hatırlatan Kocaoğlu, “Mavişehir’de ne kadar alan varsa ranta teslim edildi. 100 dönüm alanı açık spor alanı ayırdık ancak TOKİ sattı. Bu bölge önce Emlak Kredi Bankası’na, Emlak Konut’a, ardından TOKİ’nin kullanımına verilen bir bölge; dolgu alanıydı. Plan yaparak yeşil alan ve açık spor alanı olarak ayırdığımız 15 dönüm yeri de sattılar. 100 dönüm alanı satın alanlar sonra bize gelerek imara açılmasını istedi. Biz de spor alanı olduğunu, imara açamayacağımızı söyledik. Bilerek aldıklarını, belediyenin planı değiştirebileceğini söylediler. ‘Belediye planı değiştirmez. Sen gideceksin derdini aldığın kuruma anlatacaksın’ dedik. Sonra araya siyasetçiler girdi” dedi.

AÇIK ARA ÖNDEYİZ

Kenti kalkındırmak için 2004 yılında yola çıktıklarını Kocaoğlu, “Bundan sonra kentimizin katlanarak büyümesini sağlayacağız. Türkiye’de kredi notu AAA olan bizden başka devlet kurumu yok. Ancak gelişmiş 10-12 ülkenin kredi notu AAA” dedi.

Onlara 330, bize 3 bin 750 lira

Mavişehir’e Anadolu’nun ilk opera binasını kazandıracaklarını Kocaoğlu, 2008 yılında Karşıyaka Belediyesi’nden satın aldıkları arazi ile ilgili yaşadıkları olayları da paylaştı. Kocaoğlu, “TOKİ bize arazi için metrekaresine 3 bin 750 lira fiyat verdi. Bugün ön tarafta yapılan gökdelenin arazisinin metrekaresi 330 TL’ye alınmış. Bana verilen fiyat 3 bin 750 TL. Ben de ‘Bu listeyi basına vereceğim’ dedim. O zaman bizimkini 1750’ye düşürdüler.”

"Halkpark'ta İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Hyde Park’ta olduğu gibi, halkın kendini ifade edebileceği serbest kürsü ve yazı duvarları bulunuyor."

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