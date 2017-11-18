SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Çetin Ok, Bilal Çağlar

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Ezgi Dokuzlar, Neşve Büyükbayram, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek)

GALATASARAY: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Aslı Kalaç (Buse Kayacan, Seda Aslanyürek, Cansu Çetin, Jack, Nursevil Aydınlar)

SETLER: 20-25, 25-22, 25-20, 13-25, 6-15

SÜRE: 118 dakika (29, 27, 26, 22, 14)

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı ve teknik molaya 12-11 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi. Sarı-kırmızılı ekip, Kosheleva'nın da etkili oyunuyla ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete ev sahibi ekip etkili başladı. Teknik molaya 12-9 önde giren Halkbank, manşet hataları sonucunda oyunda üstünlüğünü kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Neslihan'ın da devreye girmesiyle skorda dengeyi (17-17) sağladı. Savunmada daha dikkatli oynamaya başlayan Halkbank, Salas'ın hücumdaki etkinliğiyle seti 25-22 alarak skoru eşitledi: 1-1

Üçüncü sette Galatasaray'ın hücumlarında iyi savunma yapan Halkbank, Perez ve Salas'ın hücumdaki üretkenliğiyle teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola sonrasında konsantrasyon sorunu yaşayan Halkbank'ta devreye Salas ile Ramirez girdi ve Ankara temsilcisi, seti 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette, ev sahibi ekibin hatalarını iyi değerlendiren Galatasaray, teknik molaya 12-7 önde girdi. Farklı üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-13 alarak skoru 2-2'ye getirdi.

Müsabaka boyunca ortadan yaptığı blok ve hücumlarla sayılar üreten Galatasaray, son seti de 15-6 aldı ve maçı 3-2 kazandı.

Halkbank: 2 - Galatasaray: 3

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