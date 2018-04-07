Arkas Spor, karşılaşmanın başında 4-1 geriye düşmesine rağmen bloklarda rakibine üstünlük kurdu ve ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Molanın ardından kenarlardan özellikle Hernandez ile etkili hücumlar yapan ve 24-23 öne geçen Halkbank, set sayısı şansını değerlendirmedi. Konuk ekip Arkas Spor, uzayan seti 28-26 aldı.

İkinci setin teknik molasını da 12-10 önde tamamlayan Arkas Spor, Bravo'nun ortadan hücuma katkısıyla skoru 17-14'e getirdi. Uzun rallilerin yaşandığı sette Burutay Subaşı ve Hernandez'in performansı Halkbank'a yetmedi. Bloklardaki üstünlüğünü sürdüren Arkas Spor, iyi manşet alamayan rakibi karşısında seti 25-22 önde bitirdi: 0-2

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Arkas Spor bloklarını aşan Halkbank, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Hücumda kenardan Hernandez, ortadan Faik Samet Güneş ve Emre Batur ile etkili olan başkent temsilcisi, sette 21-18'lik üstünlüğü yakaladı. Arkas Spor farkı bir sayıya (21-20) indirse de Halkbank, seti 25-22 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette Emre Batur-Hierrezuelo ikilisiyle blokları iyi kapatan Halkbank, Hernandez ve Burutay Subaşı'nın smaçlarıyla sonuca gitti. Teknik molayı 12-10 önde tamamlayan ve karşılaşmada psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçiren ev sahibi takım, farkı daha da açtı: 20-15. Son bölümde rahat bir oyun çıkaran Halkbank, seti 25-18 alarak skoru 2-2 yaptı.

Tie-break setini 15-11, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Halkbank, şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.

Final serisinde 4. maç 9 Nisan Pazartesi günü yine Ankara'da oynanacak. Halkbank, bu karşılaşmayı da kazanması durumunda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşacak.

HALKBANK: 3 - ARKAS SPOR: 2

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Salim Bektaş

HALKBANK: Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam, Faik Samet Güneş)

ARKAS SPOR: Jovovic, Bravo, Mustafa Koç, Lagumdzija, Fromm, Mert Matic (Burak Mert, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Muhammet Kaya, Osman Çağatay Durmaz, Gökhan Gökgöz)

SETLER: 26-28, 22-25, 25-22, 25-18, 15-11

SÜRE: 131 dakika (32, 28, 31, 24, 16)