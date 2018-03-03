HALKBANK: 3 - GALATASARAY: 2

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Hande Naz Şimşek, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Ceyda Durukan, Mariana Aydın)

GALATASARAY: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Jack (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın, Ruseva, Buse Kayacan, Cansu Çetin, Seda Aslanyürek, Bihter Dumanoğlu)

SETLER: 23-25, 25-22, 25-17, 15-25, 19-17

SÜRE: 130 dakika (30, 27, 27, 25, 21)

Karşılaşmanın ilk setinde iki takım da denk mücadele etti. Sette zaman zaman konuk ekip zaman zaman da ev sahibi takım öne geçti. Teknik molaya 12-10 önde giren Galatasaray, rakibi karşında tecrübeli oyuncularının farkıyla ilk seti 25-23 aldı.

2. setin başında da dengeli oyun devam etti. Halkbank yaptığı kritik bloklarda oyunda kalırken teknik molaya 12-9 önde giren Galatasaray ise Kosheleva ile etkili oldu. Teknik moladan etkili dönen ev sahibi ekip, 17-13'te sarı-kırmızılı ekibe mola aldırdı. File önünde etkili oyununu sürdüren Halkbank, 22-19'da rakibine ikinci molasını aldırdığı seti 25-22 kazanarak, skoru 1-1 yaptı.

3. sete Fulden Ural'ın servislerinde 6-0'lık seriyle başlayan Halkbank, 9-3 öne geçerek sarı-kırmızılı ekibe ilk molasını aldırdı. İyi defans yapıp yüksek yüzdeli hücumlar gerçekleştiren başkent temsilcisi, teknik molaya 12-6 önde girdi. Defans, manşet ve blok üçlüsünde neredeyse hatasız oynayan Ankara takımı, seti de 25-17 alarak, 2-1 öne geçti.

4. sete Neslihan'ın servislerinde 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, mavi-beyazlı rakibine mola aldırdı. Hücum üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Manşet problemi yaşayan ev sahibi ekip karşısında hücumda etkinliğini sürdüren İstanbul ekibi, seti 25-15 alarak skoru 2-2'de eşitledi.

5. sette de manşet problemi yaşayan Galatasaray karşısında iyi savunma yapan Halkbank, rakibinin basit hataları sonucunda kazandığı sayılarla oyunda dengeyi korudu. Çekişmeli geçen seti 19-17 alan ev sahibi, maçı da 3-2 kazandı.