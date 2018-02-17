HALKBANK: 3 - GALATASARAY HDI SİGORTA: 2

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Onur Hoşnut, İbrahim Ünal

HALKBANK: Loh, Faik Samet Güneş, Chernokozhev, Petric, Emre Batur, Mustafa Ramazanoğlu (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Burutay Subaşı, Hierrezuelo)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Ufuk Minici, Akhrem, Emin Gök, Hüseyin Koç (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Ertuğrul Gazi Metin, Boğaçhan Zambak, Melih Sıratça)

SETLER: 15-25, 25-21, 20-25, 27-25, 15-12

SÜRE: 124 dakika (21, 30, 27, 30, 16)

Karşılaşmaya iyi başlayan Halkbank, sonrasında bu üstünlüğünü kaybetti ve teknik molaya konuk ekip 12-7 önde girmeyi başardı. Oyununu rakibine kabul ettiren Galatasaray HDI Sigorta ilk seti 25-15 kazanarak, 1-0 ön geçti.

İkinci sete kötü bir giriş yapan Halkbank sonradan toparlanarak teknik molayı 12-9 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren Halkbank, seti 25-21 alarak 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü sete iki takım da istekli başladı. İlerleyen dönemde rakibine oranla daha iyi bir performans sergileyen İstanbul temsilcisi, teknik molaya 12-10 önde girdi. Galatasaray HDI Sigorta rakibi karşısında iyi oyununu sürdürerek seti 25-20 önde bitirdi ve 2-1 öne geçti.

Galatasaray HDI Sigorta 4. sete iyi bir başlangıç yaptı ve teknik molayı 12-11 önde geçti. Sonradan toparlanan ve rakibini yakalayan Halkbank maçta 24-24 eşitliği sağladı. Karşılıklı sayılarla geçen karşılaşmada Halkbank'tan Burutay Subaşı'nın servisten aldığı sayıyla seti 27-25 kazanan başkent ekibi, 2-2 eşitliği yakaladı.

Geride kalan setlere oranla tie-break setinde daha derli toplu bir oyun sergileyen Halkbank, seti 15-12, maçı da 3-2 kazandı.