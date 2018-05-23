Arslan'ın açıklamaları şöyle:



"Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, Abd'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik.

Biz ayrıca seçim sürecine girdiğimiz için, bazı analist ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temel makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan, reel ekonomiyi esas almayan, büyümeyi göremeyen, sadece masa başında yazılan bir takım raporlarla piyasada panik havası yaratılmaya çalışıdığını gördük. Ben bir bankacı olarak bunu hissediyorum da.

Her gün müşterilerle görüşüyoruz, tüketim ve yatırım tarafında hayat sürüyor, çarklar dönüyor.

Finans tarafı ile reel ekonomi tarafında bir denge olması lazım. Son dönemde yapılmaya çalışılan, finans tarafında 'dayak atmaya' yönelik bir anlayışa doğru gittiğini görüyoruz.

Kurdaki değişimin reel gerçeklere dayanmadığını, Türkiye'nin makroekonomisi güçlü olan temele dayanmadığını görüyoruz.

Yabancıların yatırımları sadece tahvil ve bonoya değil, borsaya da yatırım yapıyorlar. Eğer piyasada bir problem varsa, o zaman borsadaki yabancı yatırımcıların da hisselerini satıp çıkıyor olması lazım. Şu anda Halkbank'ın hisselerinin yüzde 75'i yabancılarda. Bizde bir düşüş yok, tam tersine hisse fiyatlarında çıkış var.

Eğer doğrudan yatırım yapan yabancı yatırımcılarda bu çöküş beklentisi olsa o zaman onlar da çıkış beklentisine girebilirler.

Güncel bir örnek vereyim, Körfez bölgesinin en büyük bankalarından Emirates NBD Denizbank'ı 3.2 milyar dolara satın aldı. Bu insanlar bu ülkeye para yatırıyor. Eğer ülke ve piyasaların geleceği ile ilgili bir endişeleri olsa bu yatırımı yapmazlardı. Gidip başka bir yere yatırım yapması mümkün iken Türkiye'nin geleceğine güvenip 3.2 milyar dolara bir Türk varlığını alıyorlar.

Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var"