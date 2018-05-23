Ekonominin ana gündemini döviz, kur ve faiz gibi sermaye piyasası hareketlerine bakarak değerlendirmenin eksik bir yorumlama biçimi olduğunu ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, döviz ve faizin zaman zaman dalgalandığını ancak bugün Türkiye’nin büyüme dinamiklerinin güçlü olduğunu belirtti. Arslan, Halkbank’ın 80. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk bankalarının, kısa vadeli döviz yükümlülüklerini karşılama konusunda yeterli likidite oranına sahip olduğunu vurgulayarak, “Her yıl daha çok sayıda ülke ve bankadan kaynak temin eden sektörümüz küresel likidite daralmasına karşı dirençli hale gelirken, vadesi gelen borçlanmalarını da kreditör yelpazesini genişleterek yeniliyor” dedi. Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün mart sonu itibarıyla yaklaşık 3.4 trilyon lira düzeyinde olduğunu belirten Arslan, bugün Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin ekonomilerinden daha büyük olmasının sektörün ekonomik gücünü gösterdiğini kaydetti.

‘FİNANSMANDA SORUN YOK’

Türk bankacılık sektörünün dış finansmana erişim konusunda özellikle son 10 yıldır hiçbir sorun yaşamadığına dikkat çeken Arslan, sektör genelinde sendikasyon yenilenme oranının yüzde 110 seviyesinde olduğunun altını çizdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Arslan, “Halkbank olarak, uluslararası finans kuruluşlarıyla, öncelikle KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için güçlü işbirliklerine sahibiz. Bu kapsamda, 2004’ten bu yana, toplam 3.5 milyar dolar kaynak temin ettik” diye konuştu.

‘BANKALAR 6.5 MİLYAR TL NEFES VERDİ’

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Türk bankacılık sektörünün organize hareket edebilme ve finansman imkânlarını geliştirebilme becerisinin en iyi örneklerinden ikisinin Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli krediler olduğunu söyledi. Nefes Kredisi protokolüyle Halkbank’ın, bugüne kadar 12 bin 948 firmaya toplam 2 milyar TL’nin üzerinde kredi kullandırdığını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Mart sonu itibarıyla protokole imza atan bankalarca, 43 bin 608 kişiye toplam 6.5 milyar TL kredi kullandırıldı.”