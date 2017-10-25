Halkbank'ın hiçbir şeyi gizli saklı değil

Zeybekci, Bloomberg’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim Türkiye olarak ABD’nin İran’a olan yaptırımlarını aşan hiçbir uygulamamız yok. İran’dan olan ithalatımız tamamen ambargo dışında, yani ambargoyu delmeyen bir ithalattır; enerji, doğalgaz ve sonuçta bunun karşılığında da ödeme. Bundan bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Zaten sadece Halkbank bu işe dahil olan banka. Hiçbir şeyi de saklı, gizli görülmeyen bir şey değil.”