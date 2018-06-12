ABD’de 16 Mayıs’ta karara bağlanan davada, Halkbank’a önemli miktarda para cezası verildiğine dair yapılan haber ve yorumlara yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan İYI Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz hakkında “itibarın zedelenmesi” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre savcılık iddianamesinde Yılmaz’ın gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşım yaptığı belirtilerek, bankanın itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı kaydedildi. Kerim Yılmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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