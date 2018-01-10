Halkbank tarafından 10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen personel alımı sınavının ardından sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye devam ediyor. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması adayların merakını iyice artırdı. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adayların merak ettiği Halkbank sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

HALK BANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halbank, 35 Müfettiş Yardımcısı, İstanbul'da 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 170 Uzman Yardımcısı, 10 Bilgi Tekonolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Tekonolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, 50 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı ve tüm illerde 1000 Servis Görevlisi olmak üzere toplam 1295 personel alımı gerçekleştirecek.

Halbank bünyesinde istihdam edebilmek için sınava katılan adaylar, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Fakat Halbank sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Halkbank sınav sonuçları

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