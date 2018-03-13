HALKBANK: 0 - SIR COLUSSI SICOMA: 3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Sabine Witte (Almanya)

HALKBANK: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Hakkı Çapkınoğlu)

SIR COLUSSI SICOMA: Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Berger, Anzani, De Cecco (Colaci, Shaw, Della Lunga, Siirila)

SETLER: 18-25, 22-25, 29-31

SÜRE: 92 dakika (25, 31, 36)

Karşılaşmanın başında bloklar ve Atanasijevic'in kenarlardan smaçlarıyla sayılar bulunan İtalya ekibi, ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Halkbank, Hernandez ve Burutay Subaşı ile hücumda etkili olsa da savunmada Atanasijevic'in smaçlarına çözüm üretemedi. İkinci teknik molaya da 16-13 önde giren Sir Colussi Sicoma, daha sonra farkı açarak ilk seti 25-18 aldı.

İkinci sete iyi başlayan Sir Colussi Sicoma, teknik molaları 8-3 ve 16-12 önde tamamladı. Etkili servisler kullanarak rakibinin iyi manşet almasını engelleyen ve sete ortak olan Halkbank, farkı bir sayıya (15-16) indirdi. Ancak Halkbank'ın skor üstünlüğünü ele geçirmesine izin vermeyen İtalyan temsilcisi, ikinci seti 25-22 kazandı: 0-2

Üçüncü set ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. Sete 3-0'lık seriyle giren Halkbank, ilk teknik molayı 8-6 üstün geçti. Köşelerden sayılar üreten Türk temsilcisi, ilk kez üstün götürdüğü sette ikinci teknik molaya da 16-14 önde girdi. Halkbank, sette 21-18'lik üstünlüğü ele geçirmesine rağmen sonunu getiremedi. Atanasijevic'in etkili servisiyle sette ilk kez skor üstünlüğünü (21-22) yakalayan Sir Colussi Sicoma, 36 dakika süren seti 31-29 önde tamamladı.

Sahadan 3-0 galip ayrılan Sir Colussi Sicoma, 21 Mart'ta İtalya'nın Perugia kentinde oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.