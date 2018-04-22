Halkbank, işletmelerin enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması amacıyla 4 yeni kredi paketi sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre krediler, enerji verimliliğine yönelik dönüşüm kredisi, KOBİ’lere enerji veren kredi, yeşil enerji kredisi ve konut yalıtımı destek kredisinden oluşuyor.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, banka Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdiği ürünleriyle, düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgâr enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara ve binaların ısı yalıtımını yapacak firmalara özel destek verecek.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “İşletmelere sağladığımız finansal desteğin, yeni yatırımların yanında enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi öne çıkaran projelere dönüşmesi Türkiye için çifte kazanç olacak” dedi.

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