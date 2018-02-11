Bakanlar Kurulu’nun esnaf ve sanatkarlarla genç girişimcileri yakından ilgilendiren faiz kararı 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Buna göre, esnaf ve sanatkârlara Halk Bankası’ndan doğrudan kullanacakları ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle alacakları kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Söz konusu indirim, önceki yıllarda yine bu kapsamda alınan ve bakiyesi 2018 yılına devredenler ile bu yıl sonuna kadar kullanılacak kredileri kapsıyor. Halk Bankası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren şubeleri tarafından aynı tarihlerdeki krediler için de faiz desteği sağlanacak.
BASTONCULUK, SEMERCİLİK ÇİNİ VE ÇÖMLEK YAPIMI
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi esnaf ve sanatkârlara da faizsiz kredi kullandırılacak. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara da faizsiz kredi desteği verilecek.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE KREDİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimini bitirenlere yönelik de müjde var. KOSGEB’in hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç, uygulamalı girişimcilik eğitimini bitirenlerden 30 yaşını tamamlamamış olan esnaf ve sanatkâr girişimcilere, onaylanan projelerini Halk Bankası’na sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacak.
AFET VE TERÖR MAĞDURLARINA İSTİSNA OLACAK
Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan kredilerden bakiyesi 2018’e devredenlerin faizi silinecek. Alacaklar hesabında borcu bulunanlara borçlarının tamamını ödemeden bu kapsamda kredi açılmayacak. Son 5 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından faiz ve hibe desteği alan esnaf ve sanatkârlar düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu. Ancak, deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerle terör olaylarına maruz kalarak KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamındaki kredilerden yararlananlar bu hükümden istisna olacak.
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