Hallescher FC - FSV Zwickau rakamlar

Hallescher FC ve FSV Zwickau, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 46 puanlı Hallescher FC 13. sırada bulunuyor, FSV Zwickau 41 puana sahip ve 15. sırada. Hallescher FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FSV Zwickau, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 209 kodlu maçı oynayanlar; Hallescher FC galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, FSV Zwickau galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Hallescher FC son haftadaki Holstein Kiel müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FSV Zwickau ise Duisburg karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Hallescher FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Hallescher FC, kendi sahasında 25 gol attı, 25 gol yedi.

FSV Zwickau, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. FSV Zwickau, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.