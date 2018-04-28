Hallescher FC - Magdeburg maçı öncesi rakamlar

Hallescher FC ve Magdeburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. 46 puanlı Hallescher FC 11. sırada bulunuyor, Magdeburg 76 puana sahip ve 2. sırada. Hallescher FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Magdeburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hallescher FC kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Magdeburg sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Hallescher FC önceki hafta Magdeburg mücadelesinde 0-1 yenildi.

Magdeburg ise Hallescher FC maçında 0-1 kazandı.

Hallescher FC, evinde 9 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 23 gol yedi.

Magdeburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Magdeburg, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.